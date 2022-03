PSG : Thuram ne comprend pas les sifflets contre Messi

"Barcelone est la maison de Messi"



"Les gens ne doivent pas manquer de respect"

Pour Lilian Thuram, "cela ne devrait pas arriver". Lors du match entre le PSG et Bordeaux, disputé le 13 mars dernier au Parc des Princes (3-0), Lionel Messi, comme Neymar, a été sifflé à chaque touche de balle. Jugé comme responsable de l'élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (3-1 au retour ; 1-0 à l'aller), l'Argentin connaît une saison plus que mitigée au sein du club de la capitale depuis son arrivée en août dernier. Auteur de 7 buts et 11 passes décisives en 26 apparitions toutes compétitions confondues, il a vu son cas être évoqué par son ancien partenaire au FC Barcelone.Présent en Catalogne ce jeudi, Thuram - qui a porté le maillot du Barça entre 2006 et 2008 - a livré son analyse de la situation vécue par le natif de Rosario. "Je crois, c’est selon moi mais je n’en suis pas sûr, que Barcelone est la maison de Messi. Comprenez-moi. Il a joué avec les jeunes, il a joué pendant beaucoup de temps pour le Barça.. C’est très difficile. Je crois que quand tu changes d’équipe, c’est également difficile", a-t-il indiqué à différents médias espagnols, dont la Cadena Cope.Aux yeux du champion du monde 1998, un respect plus important devrait être témoigné à Messi. "Quand tu joues au Barça et que tu es Lionel Messi, tout le monde est avec toi. A Paris c’est différent.. Quand on aime le football, on ne peut pas accepter que les gens sifflent Messi parce que ce n’est pas normal", a déploré celui qui totalise 142 sélections chez les Bleus. Messi, lui, sera mobilisé par les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, même si l'Albiceleste est déjà qualifiée pour le tournoi. La sélection de Lionel Scaloni affrontera le Venezuela (dans la nuit de vendredi à samedi) puis l’Équateur (mercredi) lors des deux dernières rencontres de la zone Amérique du Sud.