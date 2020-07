PSG : Thiago Silva reste capitaine

« Thiago Silva reste le capitaine jusqu'au dernier jour quand il sera sur le terrain »



[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] ⚽ #PSGWBE

🔴🔵 A moins d’un mois d’affronter l’Atalanta, le PSG fracasse Waasland-Beveren !

🤯 Une victoire 7-0 dans ce match de 120 minutes !

👑 Avec une combinaison Neymar-Icardi sur penalty

🔥 Un doublé pour Choupo-Moting somptueuxhttps://t.co/VYfaEFZNlA

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 17, 2020



⚽ #PSGWBE

🔴🔵 Neymar : "On se prépare pour arriver au maximum" pic.twitter.com/Fwxcisugn5

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 17, 2020

Thiago Silva titulaire contre Saint-Etienne, Lyon et l’Atalanta ?

Comme face au Havre, dimanche dernier (9-0), le Paris-SG s’est fait plaisir, vendredi soir au Parc des Princes. Devant environ 5000 spectateurs, les champions de France ont retrouvé leur enceinte à l’occasion de leur deuxième et avant-dernier match de préparation (match contre le Celtic Glasgow mardi) et infligé une nouvelle raclée. C’était cette fois-ci face au modeste club belge de Waasland-Beveren. Bon, les Parisiens ont fait un peu moins bien que face aux Normands mais ils en ont tout de même passé sept. Oui, 7-0 pour le PSG.Cette rencontre particulière disputée en quatre périodes de trente minutes, Thiago Silva l’a débutée. A la différence de dimanche, le Brésilien était titulaire au côté de Marquinhos et a disputé la moitié du match, tandis que Mbe Soh et Kimpembe ont composé la charnière centrale lors des troisième et quatrième quart-temps. Thiago Silva portait le brassard de capitaine. Et, alors qu’il va partir fin août, l’ancien Milanais, arrivé en 2012 à Paris, va rester le porteur du brassard parisien jusque-là. Thomas Tuchel l’a expliqué après la démonstration face à l’équipe belge.« Thiago Silva reste le capitaine jusqu'au dernier jour quand il sera sur le terrain. C'est mon capitaine ! », a lâché Tuchel en conférence de presse dans les entrailles du Parc des Princes. Reconduit pour deux mois alors qu’il arrivait en fin de bail le 30 juin, le défenseur brésilien de 35 ans conserve donc l’entière confiance du technicien allemand. Cela signifie-t-il donc qu’il sera titulaire lors des trois prochaines rencontres s’il est apte à jouer ? La réponse n’a pas été délivrée. Le PSG doit affronter Saint-Etienne en finale de la Coupe de France le 24 juillet, Lyon en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet puis l’Atalanta Bergame le 12 août en quart de finale de la Ligue des Champions.