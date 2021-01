PSG : Thiago Silva pas surpris par l'éviction de Tuchel

Annoncé au lendemain de la victoire face à Strasbourg (4-0), le licenciement de Thomas Tuchel n'a été officialisé qu'il y a quelques jours. Depuis samedi, c'est Mauricio Pochettino qui est le nouvel entraîneur du club francilien. Sondé par RMC Sport au sujet du départ du coach allemand, qu'il a côtoyé avant de quitter le PSG pour Chelsea, Thiago Silva n'a pas été surpris par la décision. "C'est difficile, mais c'était prévu qu'il allait se passer ça (...) Nous, quand on était dedans, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer. A mon avis, Leonardo a pris la situation en mains, il a fait son choix. On ne sait pas si c'était bien, à mon avis pour Tuchel et son staff ça n'était pas bien du tout, surtout parce que c'est arrivé après le match. C'est un changement qui n'était pas prévu maintenant."

Pochettino "connaît beaucoup le foot", selon Silva

Au sujet de l'arrivée de l'ancien entraîneur de Tottenham du côté du Parc des Princes, le défenseur central des Blues a mis en exergue les connaissances de Pochettino en ce qui concerne la structure du PSG., a-t-il précisé.Défait largement par une équipe de Manchester City supérieure dimanche en Premier League (1-3), Chelsea occupe la huitième position du classement et traverse une période délicate, ne parvenant plus à gagner depuis trois rencontres dans la compétition (défaites face à Arsenal et Manchester City, nul contre Aston Villa). Thiago Silva a reconnu ne pas comprendre les difficultés des joueurs de Frank Lampard.Mais c'est comme ça, c'est le football, c'est la Premier League, l'un des championnats les plus difficiles dans le monde entier. Il faut être attentif, travailler plus, être plus fort en tant qu'équipe. Mais je pense que l'équipe est bien, la seconde période était bien meilleure que la première selon moi."