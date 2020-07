PSG : Thiago Silva, la dernière danse ?

Saint-Etienne, Lyon, l’Atalanta Bergame et plus si affinités européennes. Voilà à quoi ressemble pour le moment les derniers mois parisiens de Thiago Silva. Arrivé en 2012 au PSG en provenance de l’AC Milan, le défenseur, qui est en fin de contrat à l’issue de la saison, vit donc normalement ces derniers instants à Paris. En effet, les champions de France, par la voix de Leonardo, ont annoncé que le Brésilien ne serait pas prolongé pour diverses raisons, alors qu’il aura 36 ans en septembre prochain.



A cause de la pause liée à la pandémie de coronavirus, Thiago Silva va cependant rester plus longtemps que prévu au Paris Saint-Germain. Si son contrat se finissait le 30 juin dernier, il a accepté de prolonger de quelques mois pour finir la saison avec les siens et de pourquoi pas gagner quelques trophées de plus. Ce vendredi, contre Saint-Etienne (21h10), il pourrait ainsi remporter sa 5eme Coupe de France et ensuite sa 6eme Coupe de la Ligue dans une semaine, contre Lyon. Thiago Silva et Tuchel bottent en touche

Présent en conférence de presse, avant le premier gros rendez-vous du PSG après plus de quatre mois d’arrêt, l’ancien capitaine a forcément été interrogé sur son avenir. « La vérité, je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise, je la respecte et je la respecterai jusqu’à la fin. Ce n’est pas non plus le moment de parler de ce sujet », a alors répliqué l’intéressé, qui a fait ses adieux aux supporters du club lors du match amical au Parc des Princes contre le Celtic (4-0).



Ensuite, la question a été posée à Thomas Tuchel, qui n’a pas été plus clair que son joueur. « Je peux comprendre que vous vouliez parler de cette chose-là, mais ce n’est pas le moment. Il est mon capitaine, il a été super fiable, je l’ai dit beaucoup de fois et c’est super important qu’il soit là, a confié l’Allemand. On a parlé déjà 2-3 fois de Thiago Silva, mais maintenant c’est absolument nécessaire de se concentrer sur cette finale. » Désormais, au Brésilien de se montrer indispensable lors des dernières échéances…