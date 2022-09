PSG : Thiago Silva discret sur la relation entre Neymar et Mbappé

Expérimenté et visiblement très sage, Thiago Silva n'est pas entré dans la polémique. Alors que le Brésil a réalisé un festival ce mardi soir en amical contre la Tunisie (5-1), l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain a connu un retour au Parc des Princes mitigé, à cause notamment d'une affaire de racisme en plein match. A l'issue la victoire de la Seleção, le joueur de Chelsea s'est présenté en zone mixte et a répondu à quelques questions. « On a bien joué. En première période, c’était bien, en deuxième, c’était un peu plus difficile. Peut-être qu’en jouant à un de plus, on a pensé que ça allait être un peu plus facile mais le foot ce n’est pas comme ça. Il faut respecter notre adversaire et essayer de marquer plus de buts. (...) Le prochain match, ça ne sera pas comme ça », a assuré Thiago Silva, au sujet de la performance brésilienne.

« Ça je ne peux pas en parler... »

« Neymar est incroyable, c’est un magicien. Malheureusement les années passées il a eu des blessures importantes. Cette année il a pu bien se préparer pendant ses vacances, j’étais avec lui au Brésil je l’ai vu. J’espère qu’il va continuer avec cette mentalité et avec la santé pour la Coupe du monde. (...) Sa relation avec Mbappé ? Ça je ne peux pas en parler, je ne suis pas à l’intérieur du PSG, je ne sais pas ce qu’il se passe exactement, a également déclaré le Brésilien, dans des propos repris par RMC Sport. Je ne peux pas parler de Kylian. Je peux parler de Neymar que je connais très bien, il fait tout pour aider son équipe. Le reste… » Pour rappel, une vidéo du numéro 10 brésilien refusant de parler de son coéquipier français après un match du Brésil avait fait grand bruit. Pas sûr que la réponse de Thiago Silva calme l'agitation autour des deux Parisiens.