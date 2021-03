Kylian Mbappé a vécu un début de trêve internationale compliqué. Auteur d’une prestation décevante et remplacé à un quart d’heure de la fin du premier match des qualifications de la Coupe du monde 2022 face à l’Ukraine mercredi soir (1-1), alors que les Bleus tentaient d’arracher la décision, il était remplaçant quatre jours plus tard au Kazakhstan, où Didier Deschamps avait beaucoup fait tourner. Et si l’attaquant parisien a disputé la dernière demi-heure à Noursoultan, il a trouvé le moyen de manquer un penalty, alors que le score était déjà acquis depuis la pause (0-2).



En club, en revanche, celui qui restait sur deux doublés, contre Lille en Coupe de France et sur la pelouse de l’OL en Ligue 1, vit une période faste, et a atteint au Groupama Stadium la barre des 100 buts en Ligue 1. Meilleur buteur de l’élite avec 20 buts au compteur, il est bien parti pour remporter le trophée pour la troisième année consécutive. Mais pourra-t-il égaler son record, établi lors de l’exercice 2018-2019 avec 33 buts en L1 ? Rien n’est moins sûr...



Six buts d'avance sur Depay



En 2017-2018, lors de sa première saison parisienne, il comptait 13 buts après 30 journées de Ligue 1, et son compteur n’a plus évolué jusqu’à la fin de saison. Lors de l’exercice suivant, il avait marqué à 27 reprises sur les 30 premières journées, avant d’ajouter 6 réalisations lors de l’emballage final. Et la saison dernière, il avait marqué 20 buts lors des 27 premières journées, avant l’interruption en raison de la pandémie de coronavirus. Jusqu’où ira-t-il cette saison ?



Avec six buts d’avance au classement des buteurs sur son dauphin Memphis Depay (14 buts), et sept sur les poursuivants du Néerlandais (Wissam Ben Yedder, Kevin Volland et Boulaye Dia). Autant dire qu’un troisième titre de meilleur buteur consécutif est plus qu’envisageable pour celui qui va croiser la route d’ici la fin de saison d’équipes de la deuxième partie de tableau, comme Strasbourg, Saint-Etienne, Reims ou Brest. Et il aura aussi à cœur de fructifier son total de réalisations en Ligue des Champions, où il n’avait jamais autant marqué depuis qu'il s'y est révélé avec Monaco en 2016-2017 (6 buts). Et pourquoi pas lors des retrouvailles face au Bayern en quarts, surtout qu’il avait manqué une belle occasion contre les Munichois lors de la dernière finale...



