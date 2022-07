Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? C'est peut-être ce que doit se dire Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris SG. Ou peut-être juste ce qu'il veut bien nous faire savoir. Après le dernier match de son équipe conclu par un succès contre Gamba Osaka (6-2), l'ancien technicien de l'OGC Nice a été interrogé au sujet du mercato parisien, alors que le championnat reprend le 6 août prochain. " Le club travaille, on est informés de tout ce qui se passe et on verra bien ce qui va se dérouler cette semaine " a répondu le Marseillais. Si d'ordinaire, le technicien du PSG est connu pour la qualité de ses réponses lors des conférences de presse, peu se contenteront de cette phrase bourrée de langue de bois. Pour l'heure, ce qui est "presque" sûr, c'est la signature imminente de Nordi Mukiele (RB Leipzig), ce lundi ou dans les prochains jours, pour un contrat de cinq ans.

Un mercato à dynamiser ?

Depuis Suita, une ville à proximité d'Osaka, Christophe Galtier peaufine les contours de son effectif avec Luis Campos, le conseiller sportif du club. "La direction sportive et la présidence travaillent pour améliorer et rendre plus fort cet effectif " a rappelé l'entraîneur. Il n'empêche qu'avec seulement deux recrues engrangées (Vitinha et Ekitike) et deux petites ventes (Bulka et Areola), le mercato parisien peine à s'accélérer. Si le dossier Mukiele devrait rapidement trouver une issue positive, d'autres pistes ont du mal à se concrétiser comme celle de Renato Sanches. À cette question, Galtier s'est montré malicieux : "Quant à savoir si ces joueurs vont arriver, à savoir si c'est Mukiele, Renato Sanches ou d'autres joueurs... On va bien récupérer, on va prendre l'avion, faire douze heures de voyage, on va bien dormir. Et peut-être qu'en atterrissant, on aura deux, trois, quatre ou cinq joueurs de plus." Faut-il y voir une forme de pression à l'égard de ses dirigeants ? Une manière de relativiser alors que les autres grosses écuries ont déjà quasiment bouclé leur mercato ? L'avenir nous le dira mais une première échéance attend les Parisiens ce dimanche, le Trophée des Champions, contre le FC Nantes, ce dimanche (20h) à Tel-Aviv.