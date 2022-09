PSG : Soler convoqué dans le groupe pour Nantes

Retours de Kimpembe et Sarabia



🆗📋 Le groupe parisien pour le déplacement à Nantes#FCNPSG

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2022

Une seule des deux dernières recrues. Si le PSG pourra compter sur Carlos Soler pour le déplacement à la Beaujoire samedi afin d'y défier Nantes, Fabian Ruiz n'en sera pas. En effet, le milieu de terrain espagnol est suspendu pour cette rencontre de la 6ème journée de Ligue 1. Si le club de la capitale n'a pas donné plus d'indications concernant cette suspension, il est possible qu'elle soit liée au carton rouge reçu en Coupe d'Italie en janvier avec Naples, alors que les cartons "poursuivent" les joueurs même en cas d'un changement de Championnat.Pour le reste, Christophe Galtier, qui a affirmé posséder "un groupe de qualité" au lendemain de la clôture du mercato estival, pourra s'appuyer sur du classique et des retours.. L'entraîneur du club de la capitale a prévenu en conférence de presse que le onze de départ face à Nantes serait différent de celui qui l'a emporté à Toulouse (0-3)."Le championnat est très important pour nous, beaucoup d'équipes enchaînent 3 matches tous les 3 jours,, a affirmé le natif de Marseille. Mardi, le PSG recevra en effet la Juventus Turin pour le compte de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, tandis que Nantes affrontera l'Olympiakos en Ligue Europa, jeudi.: Donnarumma, Navas, Rico - Hakimi, Mukiele, S. Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Bernat - Danilo Pereira, Zaïre-Emery, Verratti, Vitinha, R. Sanches - C. Soler, Sarabia, Messi, Neymar, Mbappé, Ekitike