Le PSG a donné plus d'ampleur à son calendrier ce mardi. Les joueurs dirigés par Thomas Tuchel vont pouvoir s'étalonner dans un cadre officiel avec les finales de Coupe face à l'ASSE et l'OL, les 24 et 31 juillet, en Coupe de France et Coupe de la Ligue. Afin de préparer au mieux la Ligue des champions, le PSG a communiqué sur une nouvelle rencontre à disputer, ce mardi. Ainsi, le 5 août prochain, le club francilien sera opposé à Sochaux au Parc des Princes, à huis clos. Une semaine avant le quart de finale de Ligue champions contre l'Atalanta Bergame. Une rencontre qui sera à suivre sur beIN SPORTS.

Le contexte de la C1 dans la tête du PSG

Dans le cadre de sa préparation pour le Final 8 de l'#UCL, le @PSG_inside affrontera le @FCSM_officiel à huis clos le mercredi 5 août à 19h, au Parc des Princes. 🏟️



🔴🔵 #ICICESTPARIS

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2020

"Dans le cadre de sa préparation pour le Final 8 d'UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain affrontera Sochaux (L2) à huis clos le mercredi 5 août à 19h, au Parc des Princes., peut-on lire sur le communiqué publié par le PSG. Il sera donc attendu comme un match test pour les joueurs de Tuchel, qui nourrissent de grandes ambitions pour la Coupe d'Europe cette saison.