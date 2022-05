PSG : Shevchenko remettra le trophée de champion de France

Du beau monde au programme au Parc



À l’issue de la 38e journée de #Ligue1 #PSGFCM, le club parisien et la LFP remettront les trophées remportés par le club et ses joueurs à l’issue de la saison 2021-2022



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2022

Le PSG va fêter son 10ème titre de champion de France à l'issue de la rencontre contre Metz. Samedi, après la dernière journée de Ligue 1, le Parc des Princes sera le théâtre de festivités importantes, même si le Collectif Ultras Paris a déjà affirmé qu'il allait continuer sa grève des encouragements. Via un communiqué officiel, le PSG indique ce vendredi soir qu' "."Par ailleurs, trois éléments entreront de manière individuelle sur la pelouse, à la suite de leurs coéquipiers : Marco Verratti, seul joueur de l’histoire du championnat à avoir remporté 8 titres, Kylian Mbappé, en course afin de terminer meilleur passeur (17 passes décisives) et buteur (25 réalisations) de la saison, et le capitaine Marquinhos. La remise des trophées, elle, sera faite par les légendes du club et une légende du football. Ainsi, Bernard Lama est prévu afin de donner le trophée du meilleur passeur et Dominique Rocheteau celui du meilleur buteur.Le match face à Metz constituera également la dernière apparition d'Angel Di Maria sous le maillot du PSG. Après sept ans passés au club, il aura droit, selon L'Equipe, à un hommage du public du Parc.C'est dimanche, au lendemain de la rencontre contre les Grenats, qu'est attendue sa décision : prolonger au PSG ou rejoindre le Real Madrid.