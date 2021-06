Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin. pic.twitter.com/lCxkabZyGE

Des contacts déjà établis entre Ramos et le PSG ?

Depuis le 17 juin dernier, on sait que Sergio Ramos ne jouera plus sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Le natif de Camas n'a pas prolongé son contrat avec le club madrilène et est libre de négocier avec les clubs de son choix pour son avenir, même si il avait déjà écarté la possibilité de rejoindre le FC Barcelone, grand rival du club merengue. Si son contrat avec la Maison Blanche s'achève officiellement le 30 juin,. La source indique également que l'ancien capitaine du Real Madrid, vainqueur de quatre Ligue des Champions avec le club merengue, aurait donc privilégié le PSG par rapport à de nombreux grands clubs européens, citant Manchester City, Manchester United, Chelsea ou encore l' AC Milan. Par ailleurs, Goal indique que plusieurs appels téléphoniques se seraient déroulés entre le club francilien et Sergio Ramos, même si aucune offre concrète n'aurait été formulée jusqu'alors. Un autre entretien serait programmé et l’expérimenté central verrait le PSG comme "une excellente opportunité sportive et financière", selon la source.