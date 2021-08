Tandis que tous les objectifs sont braqués sur Lionel Messi, recruté mardi par le Paris Saint-Germain, l'effectif parisien continue à s'entraîner et prépare activement la rencontre de la deuxième journée de Ligue 1 prévue samedi au Parc des Princes face à Strasbourg (21h). Si Sergio Ramos ne pourra y participer, il devrait cependant revenir plus vite que prévu.



Victime d'une lésion du soléaire du mollet gauche, le défenseur espagnol s'entraîne seul et manquera la rencontre face aux Alsaciens. En revanche, L’Équipe indique que le retour de l'ancien du Real Madrid pourrait s'effectuer plus tôt que prévu. Ramos n'est plus gêné et est attendu à l'entraînement collectif dès la semaine prochaine.



Pour les supporters du Paris Saint-Germain, il y a donc un petit espoir de voir le champion du monde espagnol disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs lors du déplacement parisien à Brest, dans dix jours.