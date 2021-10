PSG : Sergio Ramos, toujours pas

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sergio Ramos. Alors qu’on le voit souvent au Camp des Loges sur la pelouse d’entrainement et que le PSG l’annonce constamment en phase de reprise, le défenseur espagnol n’est toujours pas enclin à reprendre la compétition. Son retour était espéré pour ce dimanche et le déplacement à Rennes. Mais, comme à chaque fois, c’était une prévision trop optimiste.



Un cas qui interroge de plus en plus

L’ancien du Real Madrid n’effectuera donc pas le déplacement en Bretagne, ainsi que la mise au vert qui est programmée pour ce match à cause de l'horaire spécial (12h dimanche). Ce qui veut dire que ses premiers pas officiels avec Paris ne pourront avoir lieu, dans le meilleur des cas, qu’après la trêve internationale du mois d’octobre. Cela fait une indisponibilité de trois mois complets pour un joueur qui était censé rester à l’arrêt une poignée de semaines au maximum.



Pour cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1, Ramos ne sera pas apte mais un autre arrière espagnol sera, lui, de retour. Il s’agit de Juan Bernat. Au bout de presque un an d’indisponibilité, l’ancien bavarois serait débarrassé totalement de ses soucis physiques et il est en très bonne voie pour figurer dans le groupe francilienne. Un come-back qui doit ravir son entraineur Mauricio Pochettino. Du coup, le seul élément à être toujours à l'infirmerie du club c'est l'ancien capitaine des Merengue.