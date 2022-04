PSG : Sergio Ramos revient sur ses débuts compliqués

📺 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒌 𝑻𝒊𝒎𝒆

« Pas facile de faire un si grand changement »

Alors que la saison 2021-22 touche à sa fin, difficile d'analyser la première année de Sergio Ramos sous ses nouvelles couleurs. En effet, arrivé libre l'été dernier en provenance du Real Madrid,Pourtant, il n'a pas été épargné par la grogne des supporters parisiens et a été sifflé dernièrement, comme la plupart de ses coéquipiers. Touché à plusieurs reprises par des blessures, le joueur de 36 ans (180 sélections) ne compte pas lâcher si facilement son nouveau club et semble revanchard, lui qui a encore une année de contrat. « Je n'ai passé que quelques heures avec le maillot du PSG à mon meilleur niveau de forme.», a notamment expliqué récemment Sergio Ramos, lors d'une interview diffusée par le club parisien.« Surtout au début, c'était difficile de s'adapter. J'ai passé beaucoup d'années dans un autre club (16 ans chez les Merengue), nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles...Nous avons eu du mal à trouver une maison, a par la suite confié le défenseur espagnol, à propos de ses débuts avec le PSG. (...) L'adaptation dans l'équipe a été très très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs (Keylor Navas notamment). Il y a beaucoup de joueurs latinos que je connaissais déjà et aussi des joueurs français comme Kimpembé et beaucoup d'autres qui sont d'ici.» Rendez-vous donc en 2022-23 pour retrouver le vrai Ramos ?