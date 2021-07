PSG - Sergio Ramos, l’absence se prolonge

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos a décidé de partir découvrir un nouveau championnat et de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Officiellement membre de l'escouade parisienne depuis le 8 juillet dernier, le défenseur de trente-cinq ans n'a pas encore disputé la moindre minute avec sa nouvelle équipe. Et il ne jouera pas non plus en amical ce mercredi face à Augsbourg.

L'ex Merengue a toutefois participé aux dernières séances d'entraînement avec ses nouveaux partenaires, mais comme le souligne L’Équipe, Mauricio Pochettino et le staff parisien le jugent "encore trop juste pour débuter". Régulièrement blessé ces derniers mois, Sergio Ramos est désormais protégé au maximum et Paris ne veut prendre aucun risque avant le début de saison.

Hakimi également absent

L'Espagnol ne sera pas le seul absent face aux Allemands puisque Achraf Hakimi, testé positif au Covid-19 il y a quelques jours ne sera pas du déplacement à Orléans. Idem pour Ander Herrera. Mauro Icardi, Thilo Kehrer ou encore Keylor Navas seront quant à eux du voyage.