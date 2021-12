PSG : Sergio Ramos absent de l'entraînement

Depuis son recrutement par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos a disputé un seul et unique match sous ses nouvelles couleurs. C'était le 28 novembre dernier, sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne (1-3). Avant cela, l'Espagnol n'avait pas joué une seule seconde avec Paris. Et malgré cet éclair stéphanois, il semble à nouveau avoir besoin de repos.

C'est en tout cas ce qu'avait déjà confirmé Mauricio Pochettino pour justifier l'absence de son défenseur mercredi face à Nice (0-0), et c'est peut-être encore la raison pour laquelle il n'a pas non plus été visible ce vendredi à l'entraînement, à la veille du déplacement des Parisiens à Lens (21h, 17e journée de Ligue 1). La veille, Sergio Ramos avait pourtant posté une photo de lui en plein travail du côté du Camp des Loges. Reste désormais à attendre les explications éventuelles de Mauricio Pochettino... Où une réapparition soudaine de l'international espagnol.