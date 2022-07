PSG : Sarabia souligne l'importance de "la discipline et des règles"

Pablo Sarabia estime être "dans la meilleure période" de sa carrière. Après une expérience d’un an fructueuse au Sporting Portugal, à Lisbonne, il est de retour de prêt au PSG. Et vraisemblablement, l'international espagnol (22 sélections) est très heureux, comme il l'a confié à l'AFP. "Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l’enthousiasme, des buts, des passes décisives (…) Tout le monde sera nécessaire, donc je serai prêt pour cela", a-t-il indiqué.

"Il faut laisser de côté les individualités"

Celui qui a marqué 21 buts et délivré 9 passes décisives en 45 matchs disputés avec le Sporting lors de l'exercice 2021-2022 a salué la nouvelle politique du club menée par Luis Campos et Christophe Galtier, même si il sera évidemment nécessaire de la confirmer sur le long terme. "Je pense que, dans tout travail, la discipline et des règles sont importantes. C’est bien qu’il y ait cette discipline, ces règles, c’est nécessaire pour une bonne cohabitation et pour former un bon groupe", a affirmé Sarabia.



Même éloigné de Paris la saison passée, il a mis l'accent sur la nécessité de bâtir un véritable collectif afin de rêver des plus grands titres lors de l'exercice 2022-2023. "Il faut construire un bon groupe, laisser de côté les individualités car le plus important c’est le collectif. On le voit chaque année, les équipes qui sont les plus soudées, qui font plus de choses ensemble, qui sont préparées à affronter les mauvais moments d’une saison, sont celles qui finissent par gagner des titres", a-t-il estimé. Après avoir remporté son premier match de préparation au Japon face au Kawasaki Frontale (2-1), le PSG affrontera les Urawa Reds Diamonds à Saïtama, ce samedi (12 heures).