Pablo Sarabia (milieu offensif du PSG, Canal+ Sport) : « C'est très important pour nous de continuer à gagner, notamment pour cette première a domicile. C'est important pour la confiance de chacun dans l'équipe. On doit être content d'avoir remporté les trois points. Ce sera difficile pour le coach de choisir onze joueurs. La situation pour moi est un peu difficile mais je suis très content. On verra pour la suite. »



Kevin Gameiro (attaquant du RC Strasbourg, Canal+ Sport) : « Beaucoup de regrets parce qu'on avait à cœur de bien commencer et on a complètement raté. On en a pris trois. On s’est repris en deuxième période et on en a mis deux mais c'était trop tard. On sait bien que défensivement Paris c'est costaud, mais dès qu'on passe la première ligne offensive, des espaces sont créés et on se procure des occasions. On va se servir de ce match. Ça va nous aider à grandir. C'est super de revoir des supporters. J’espère qu'on fera plaisir à nos fans et qu'on gagnera la semaine prochaine. »



Julien Stephan (entraîneur du RC Strasbourg, Canal+ Sport) : « Je suis frustré et c'est l'incompréhension. On a des outils technologiques pour bien vérifier. Être mené 1-0 ça nous change notre match. On pensait qu'il y aurait des choses à faire sur la deuxième partie du match. Mais on peut être fiers de ce qu'ont fait les joueurs. Ils se sont crées des opportunités et ont marqué des buts. Le rouge en fin de match annihile nos chances et a des conséquences très lourdes pour nous. En première période on a demandé à nos défenseurs de prendre plus d’initiatives. On a été ensuite plus ambitieux. On avait lancé le défi aux joueurs de gagner la seconde période. On les a fait plus que douter. A 3-2 ils n'étaient pas bien. J'aurais aimé qu'on termine à onze contre onze. »