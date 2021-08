PSG : Sans Neymar et Messi à Brest ?

Visiblement, la grande première de Lionel Messi en Ligue 1 ne se déroulera pas sur la pelouse du stade Francis-le-Blé lors de la rencontre entre Brest et le PSG, prévue vendredi soir dans l'optique de la troisième journée du championnat de France (21 heures). Le sextuple Ballon d'Or, qui ne possède que quelques entraînements collectifs dans les jambes, et n'a plus joué en match officiel depuis le 11 juillet et la finale de la Copa America remportée face au Brésil (1-0), ne devrait pas figurer dans le groupe du PSG, selon des informations dévoilées par Le Parisien, ce jeudi soir.

"Un début à Reims, dimanche 29 août, est plus envisageable pour le sextuple Ballon d’Or", précise la source. Son coéquipier Neymar, l'autre superstar de l'effectif, devrait lui aussi rester à Paris, au même titre que Leandro Paredes, le milieu de terrain argentin.

Avec Marquinhos, Di Maria, Verratti et Donnarumma ?

Ainsi, des finalistes de la dernière Copa America, on ne devrait retrouver que Marquinhos et Angel Di Maria.Toujours en reprise progressive, Sergio Ramos devrait faire son apparition après la trêve internationale de la mi-septembre. Le groupe du PSG pour cette rencontre à Brest sera communiqué de façon officielle vendredi dans la matinée, à quelques heures du duel pour la troisième journée de Ligue 1.