PSG : Sans Neymar et Icardi pour affronter Sochaux

Le groupe parisien contre Sochaux :

C'est avec un groupe très rajeuni que le Paris Saint-Germain affrontera Sochaux ce mercredi soir (19 heures), pour une dernière rencontre de préparation avant le Final 8 de la Ligue des champions. Plusieurs cadres sont absents et non des moindres : Thiago Silva et Marquinhos, mais aussi Neymar ou encore Mauro Icardi et Angel Di Maria. Juan Bernat est bien présent, au contraire de Thilo Kehrer. De nombreux jeunes complètent le groupe, dont le milieu néerlandais Xavi Simons, qui fait sa première apparition.Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Eric-Maxim Choupo-Moting, Arnaud Kalimuendo, El Chadaille Bitshiabu, Colin Dagba, Abdoulaye Kamara, Loïc Mbe Soh, Édouard Michut, Kenny Nagera, Timothée Pembele, Kays Ruiz, Xavi Simons, Juan Bernat.