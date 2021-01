PSG : Sans Marquinhos à Lorient

❤️ 𝙈𝘼𝙍𝙌𝙐𝙄 💙

(📸 paga_32 / Instagram) pic.twitter.com/9fwWCyYgq1



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2021

Lorient enchaîne

Alors que Lorient reçoit le Paris Saint-Germain dimanche après-midi (15h) dans le cadre de la 22eme journée de Ligue 1, le groupe du club de la capitale se dessine déjà. Au-delà des absences de Juan Bernat et d'Ander Herrera, toujours en soins, le PSG va devoir se passer de son capitaine, Marquinhos. Touché aux adducteurs vendredi dernier lors de la victoire face à Montpellier (4-0), le défenseur brésilien souffre d'une petite lésion. Rien de grave selon le club, mais aucun risque ne sera pris avec l'ancien Romain. Quant à Keylor Navas, s'il n'était pas présent à l'entraînement en début de semaine, il devrait tout de même être de la partie dimanche. Pour rappel, le portier costaricien était sorti à la pause face aux Héraultais après avoir reçu un coup au niveau de la poitrine. Le PSG enregistre par ailleurs le retour dans le groupe de Colin Dagba. Le latéral droit a participé au dernier entraînement, après quelques jours d'isolement liés à des tests positifs à la Covid-19.Du côté de Lorient, la semaine ne va pas être de tout repos. Ce mercredi, les Merlus accueillent les Dijonnais pour disputer un match reporté de la 20eme journée de Ligue 1. Les Bretons retrouvent petit à petit l'intégralité de leurs joueurs, après une vague de cas positifs à la Covid-19, et vont donc enchaîner deux matchs en quatre jours. Ce qui pourrait leur compliquer la tâche face au PSG, alors que la rencontre face au DFCO est sans doute la plus importante de la semaine. Car les hommes de Christophe Pélissier, derniers du classement, reçoivent des Bourguignons actuellement 18emes, à trois longueurs.