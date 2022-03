PSG : Ronaldinho revient sur les sifflets contre Neymar et Messi

Les attentes étaient élevées autour de Neymar et Lionel Messi. Toutefois, contrairement à Kylian Mbappé, les deux joueurs n'ont pas su répondre de la bonne manière face au Real Madrid en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), ne pouvant empêcher l'élimination du club de la capitale pour une nouvelle désillusion dans la reine des compétitions de clubs. Dimanche face à Bordeaux, Paris a gagné sans trop forcer lors du match de l'après (3-0) mais Neymar et Messi ont eux dû subir les foudres du Parc des Princes, avec des sifflets à chaque prise de balle. Ancien joueur du PSG entre 2001 et 2003, Ronaldinho a donné son avis sur ce thème, sans pour autant critiquer le public du Parc.

"Messi redeviendra le numéro un"

"C’était un moment où les fans étaient tristes parce qu’ils ont une grande équipe avec tous ces grands joueurs. Il est difficile, en si peu de temps, que tout se passe bien et que tout soit parfait. Mais je pense que tous ces grands joueurs qui jouent ensemble, vont faire quelque chose de très bien", a-t-il expliqué au micro de Fox Sports. Le champion du monde 2002 a également eu quelques mots envers Lionel Messi. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2023, avec une année en option jusqu'en 2024, le numéro 30 demeure le co-meilleur passeur de Ligue 1 en compagnie de Kylian Mbappé (10 passes décisives en 18 matchs joués) et affiche un total famélique de buts (2). Pour autant, Ronaldinho s'est montré plus qu'optimiste : "Messi ne traverse pas sa meilleure période mais, pour moi, il est difficile de le questionner après tout ce qu'il a fait pour le football. Je suis certain que, très prochainement, il recommencera à gagner des titres et il redeviendra le numéro un. Même si pour moi, il n'a jamais cessé de l'être", a-t-il indiqué.