Le PSG s'est largement imposé à Nice ce dimanche pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 (3-0). Idrissa Gueye a dû quitter le pré dès la 23e minute et on en sait plus sur sa blessure. Une blessure au pied gauche contractée suite à un léger contact avec le Niçois Kephren Thuram. Pablo Sarabia avait remplacé le milieu de terrain, mais les nouvelles en provenance de l'Allianz Riviera sont plutôt bonnes. "C'est seulement une petite blessure. Il a pris un coup, mais on pense que ce n'est pas grave", a en effet rassuré l'entraîneur francilien Thomas Tuchel au terme de la rencontre en conférence de presse, lui qui a certainement été soulagé de ce constat, alors que le PSG souffre physiquement depuis le début de la saison entre blessures, suspensions, et méforme générale au sein de l'effectif professionnel.