Mauricio Pochettino pourrait ne pas finir la saison au PSG. Tout dépendrait du résultat de la double confrontation à venir contre le Real en 8es de finale de la Ligue des Champions. C’est ce que révèle Goal Espagne, en précisant qu’un divorce prématuré est susceptible d’arranger les deux parties.



Paris souhaite se débarrasser de Pochettino afin de pouvoir nommer Zinédine Zidane à sa place. Avec une sortie de route en C1, les responsables franciliens auront une excuse valable pour mettre fin à leur collaboration avec l’Argentin, même si cela signifie aussi payer de grosses indemnités.

Pochettino et Leonardo ne s’entendent plus

Quant à « Poche », il souhaite se désengager afin de pouvoir répondre à l’appel de Manchester United, qui lui fait les yeux doux depuis un moment. Même s’il se garde de le faire savoir publiquement, l’ancien manager des Spurs serait content d’écourter son séjour dans la capitale française afin de retrouver la Premier League.



Pochettino serait d’autant plus pressé de partir qu’il ne s’entend pas très bien avec son directeur sportif Leonardo. La relation entre les deux hommes s’est sérieusement détériorée ces derniers temps. Ils ne partiront pas en vacances ensemble, et il est fort probable qu’ils ne cohabiteront plus dans la même maison après la campagne en cours.