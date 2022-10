Samedi dernier, Sergio Ramos a récolté son premier carton rouge depuis son arrivée en France. Et c’est une expulsion qu’il doit aujourd’hui sérieusement ressasser vu ce qu’elle va lui couter en matches de suspension.

Ramos aurait pu être arrêté jusqu’en 2023

Le cas de l’arrière espagnol a été étudié ce mercredi soir par la commission de discipline de la Ligue. L’ancien madrilène risquait gros, à la suite des mots qu’il a prononcés envers l’arbitre de la rencontre entre Reims et le PSG samedi soir (0-0). Certes, beaucoup ont accouru à sa défense en assurant qu’il n’avait rien dit d’insultant, il n’empêche que la vulgarité des propos prononcés et sa véhémence avaient de quoi le desservir.



Ramos a pris trois matches de suspension. Vu qu’il s’agit d’un rouge direct, il ne pouvait pas aspirer à une sanction plus clémente. Et si on se montre d’une sévérité extrême à son encontre, le champion du monde 2010 peut même estimer qu'il s'en sort bien. Il aurait pu prendre sept matches, ce qui l'aurait immobilisé jusqu’à l’année prochaine. La commission a donc fait preuve d’indulgence et ont pris en compte notamment son bon comportement sur les terrains depuis son arrivée en France.



L'Espagnol ratera le choc contre l'OM ce week-end, mais aussi les oppositions qui suivront face à Ajaccio et contre Troyes. Son retour sur les terrains de Ligue 1 n'aura lieu que le 6 novembre face à Lorient.