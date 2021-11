PSG : Ramos première et sans Neymar ?

Il faisait partie du clinquant recrutement parisien de l’été en compagnie de Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais Sergio Ramos n’est toujours pas apparu la moindre minute en compétition officielle depuis son arrivée au Paris-SG. Arrivé libre en provenance du Real Madrid, l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps, qui avait déjà très peu joué avec les Merengues avant de rallier la Capitale, a souffert de pépins physiques.

Ramos a participé aux entrainement collectifs depuis dix jours

🆕📸⚽️ L'entrainement de ce mercredi matin ! pic.twitter.com/nxtEI3SBBA

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 17, 2021





Plusieurs fois, on a cru qu’il allait enfin pouvoir intégrer le groupe avant un match de Ligue 1 et puis patatras, ça n’a pas pu le faire. Le staff du PSG ne veut en plus pas se précipiter pour éviter une éventuelle rechute pour un élément expérimenté de sa carrure. Mais Sergio Ramos semble cette fois aller vraiment mieux selon L’Equipe. Le défenseur de 35 ans a repris les entraînements collectifs depuis le début de la semaine dernière et il a encore participé à la séance ce jeudi matin d’après Le Parisien.



Pas de risque avec Neymar



Ramos pourrait dès lors figurer pour la première fois de la saison dans le groupe retenu pour affronter le FC Nantes, samedi (coup d’envoi à 17 heures au Parc des Princes). Mauricio Pochettino et ses adjoints prendront une décision après la dernière séance programmée vendredi à 11 heures au Camp des Loges. Presnel Kimpembe et Marco Verratti, blessés avant la trêve internationale, pourraient également être retenus avant cette sortie de L1 qui précédera le choc de Ligue des Champions contre Manchester City, mercredi en Angleterre. En revanche, Neymar devrait déclarer forfait selon toute vraisemblance. Revenu du Brésil touché aux adducteurs, le numéro 10 n’a pas participé au clasico contre l’Argentine et aucun risque ne devrait être pris avant l’important rendez-vous face au Cityzens.



