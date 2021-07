PSG : Ramos et Mbappé prennent la pose

L'avenir de Mbappé est incertain

Un cliché afin d'apaiser l'atmosphère ?. Le défenseur central, nouveau joueur du PSG depuis le 8 juillet dernier, a-t-il voulu adresser un message aux supporters du club francilien dans un contexte incertain autour de son jeune coéquipier ? Jeudi, alors que le champion du monde 2018 avait anticipé sa reprise avec le PSG, L'Equipe indiquait dans son édition numérique que le recrutement du quadruple vainqueur de la Ligue des Champions n'avait pas forcément été compris par certains éléments du club de la capitale. "Certains joueurs influents, proches de cette paire franco-brésilienne (Marquinhos-Kimpembe, ndlr), dont Kylian Mbappé, n'ont pas bien compris l'intérêt du recrutement d'un joueur d'un tel calibre dans un secteur de jeu qui a montré sa solidité la saison dernière."Alors, dans ce contexte, la photo postée ce vendredi pourrait bien porter une symbolique plus forte. L'avenir de Mbappé étant pour le moins flou, même si il est encore sous contrat jusqu'en juin 2022 et que l'intérêt du Real Madrid ne cesse d'être évoqué, comme souvent en période de mercato. "Ici c'est Paris", a indiqué Ramos sur son post, avec un smiley sourire, comme pour démontrer un certain optimisme.Ce dernier n'a pas encore disputé ses premières minutes avec le club, mais cela pourrait bien être le cas dès samedi, à l'occasion du match de préparation face au Genoa (19 heures).