PSG : Ramos également absent face au FC Séville ?

Une gêne au mollet légère pour Ramos

Cela aurait pu être un joli clin d’œil du destin :. Cependant, il semblerait que le défenseur central espagnol ne puisse participer au dernier match de préparation du club de la capitale, alors qu'il n'a pas joué trois semaines après son arrivée du côté du Parc des Princes. C'est à Faro, au sud du Portugal, qu'est prévu le match face au quatrième du dernier exercice de Liga.Après avoir raté les précédentes rencontres face au Mans (4-0), puis contre Chambly (2-2), Augsbourg (2-1) et Orléans (1-0), le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid devrait patienter dans l'optique de parfaire, encore, sa forme physique. Selon des informations de L'Equipe, Ramos souffrirait d'une petite gêne au mollet depuis peu.). Comme lors des matchs précédents, il est à noter que les joueurs du PSG mobilisés par la Copa America - Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes - sont en vacances, comme certains internationaux qui étaient présents lors du Championnat d'Europe - Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, et Pablo Sarabia. Kylian Mbappé, Georginio Wijnaldum, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira ont eux repris l'entraînement en fin de semaine dernière.