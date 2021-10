PSG : Ramos - Bernat, retour imminent

Plus d’un an d’absence pour l’un, pas une seule minute disputée avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée pour l’autre, Juan Bernat et Sergio Ramos sont les deux grands convalescents de l’équipe parisienne, en même temps que les deux grands absents. Une situation qui pourrait toutefois prendre fin dans les prochains jours puisque Mauricio Pochettino réfléchit à les inclure dans le groupe pour la réception d’Angers.

Ce vendredi, Paris reçoit précisément le SCO au Parc des Princes (21h), en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. En raison de la trêve internationale et des voyages des uns et des autres, le club de la capitale doit s’adapter et ne pourra pas compter sur un effectif à 100% disponible. Pour cette raison, le quotidien Le Parisien a compris que Pochettino envisageait sérieusement de faire appel à Ramos et Bernat.

Renforts bienvenus

Si rien ne dit qu’ils pourront fouler la pelouse du Parc durant la rencontre, leurs présences conjuguées dans le groupe représenteraient un véritable évènement et une grande première. A quelques jours du match de Ligue des champions face au RB Leipzig, Mauricio Pochettino ne se plaindra pas de récupérer (enfin) quelques forces vives.