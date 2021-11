PSG : Ramos a repris l'entraînement collectif

Un retour à la compétition envisagé pour la fin du mois de novembre

. Arrivé au PSG le 8 juillet dernier de façon libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le club merengue a participé aux séances collectives du club francilien, ce mardi, d'après des informations dévoilées par Le Parisien. Si il n'a pas encore disputé la moindre minute sous son nouveau maillot en raison d'une blessure au mollet, un retour était attendu à l'entraînement en ce début de semaine. Le PSG ayant indiqué vendredi dernier que le natif de Camas "reprendra avec le groupe la semaine prochaine".En compagnie des joueurs présents, Ander Herrera, Juan Bernat ou encore Mauro Icardi, Sergio Ramos a été mobilisé par une opposition en petit groupe face aux plus jeunes éléments du club de la capitale. Durant des semaines, le central a été un sujet d'inquiétude alors qu'il a très peu joué lors de l'exercice 2020-2021 avec le Real Madrid, touché à la cuisse droite, au mollet gauche ou encore aux ischio-jambiers la saison passée. Il n’a disputé que 7 matchs en 2021 toutes compétitions confondues, dont seulement 5 avec le club merengue. Après le succès poussif du PSG face à Lille, le 29 octobre (2-1), Leonardo avait pris la parole sur le dossier en zone mixte :. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe.". Après la trêve internationale, le club francilien affrontera le FC Nantes, le samedi 20 novembre au Parc des Princes, avant un déplacement à Manchester City en Ligue des Champions le 24, s'en suivra un déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne, le 28. Ramos n'a plus joué depuis le 5 mai dernier et la demi-finale retour de Ligue des Champions perdue par le Real Madrid face à Chelsea (2-0).