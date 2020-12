PSG : Rafinha, la bonne surprise

C’était l’une des surprises du dernier jour du mercato parisien. De nouveau prêté la saison dernière au Celta Vigo par le FC Barcelone, Rafinha a rejoint, libre de tout contrat, le PSG, qui ciblait plutôt son grand frère Thiago Alcantara, aujourd’hui à Liverpool. Et il a débarqué dans la capitale avec l’image d’un joueur talentueux, mais dont la carrière a été gâchée par les blessures, quand il n’était pas barré par la génération dorée du Barça, Iniesta et Xavi en tête.



A Paris, l’international Brésilien montre aujourd’hui l’étendue de sa palette, en apportant une touche technique dans l’entrejeu, sans négliger les tâches défensives. Ce qui a pu surprendre. Mais pas son nouvel entraîneur.

Une passe décisive capitale à Old Trafford "Je ne suis pas surpris, tout ce que j'attends d'un joueur du Barça, je l'ai avec lui, apprécie Thomas Tuchel. Quand j'étais entraineur de Mayence, j'avais observé un match de la réserve du Barça avec son frère Thiago (Alcantara), et c'était exceptionnel. Après ça, j'ai continué à suivre la carrière de Thiago et de Rafinha. J'ai toujours été fan de lui, il a toujours joué en donnant tout pour son équipe. Il a les qualités pour jouer n'importe où."



Titularisé à six reprises en sept matchs de Ligue 1, et pour la première fois en Ligue des champions face à Basaksehir, le joueur de 27 ans lui rend bien cette confiance. Car s’il n’a pas encore marqué, il a délivré trois passes décisives, dont une d’importance capitale pour son ami Neymar dans le temps additionnel à Old Trafford.

Tuchel : "Le défi, c'est de le maintenir en bonne santé" Reste maintenant à savoir s’il va être en mesure d’enchaîner, alors que sa sortie dès la pause contre les Stambouliotes a pu inquiéter. Mais il était bien présent à l’entraînement vendredi et devrait donc être en mesure de jouer dimanche lors du choc face à l’OL. Même si Tuchel est bien conscient qu’il faudra faire attention à l’enchaînement des matchs.



"Le défi, c'est de le maintenir en bonne santé. Parce qu'il donne beaucoup, il a un gros volume. Mais c'est un joueur super important, et c'est un plaisir de l'entraîner, poursuit un technicien allemand conquis. Il est humble, super agréable, il a toujours le sourire à l'entraînement, et donne tout à chaque séance. Il pense toujours à l'équipe, il a une vraie intelligence de jeu, de la qualité technique, tactique. C'est le très, très haut niveau."