PSG : Quels records Messi peut-il battre en Ligue 1 ?

Détenteur de plusieurs records en Espagne et au FC Barcelone, Lionel Messi va désormais tenter d'en faire de même en France avec le Paris Saint-Germain. Si l'Argentin veut rester dans l'histoire de la Ligue 1, il va devoir être très fort sur le terrain.

Messi peut-il faire mieux que Skoblar ?



Sportivement, Messi peut toujours rêve détrôner le Croate Josip Skoblar, le recordman du nombre de buts sur une saison en Ligue 1. Avec 44 réalisations en 36 matchs, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille a placé la barre très haute en 1970-71, alors qu'avec Saint-Etienne Salif Keïta s'était arrêté à 42 cette saison là. Dernièrement, ce sont deux anciens joueurs du PSG qui s'en sont le plus approchés, à savoir le Suédois Zlatan Ibrahimovic (38 buts en 2015-16) et l'Uruguayen Edinson Cavani (35 buts en 2016-17). Autant dire que le sextuple Ballon d'Or va devoir être proche de la perfection pour obtenir ce record, lui qui a déjà réussi des saisons à 50 et 46 buts en Liga en 2011-12 et en 2012-13.

Rothen et Di Maria dans le viseur de Messi

Si Messi excelle au niveau des buts, il l'est tout aussi quand il s'agit de faire des passes décisives. C'est d'ailleurs dans ce domaine que « La Pulga » pourrait le plus « facilement » obtenir un record en Ligue 1. Pour l'heure, le plus gros total d'offrandes sur une saison est de 18 et a été réalisé deux fois par Jérôme Rothen en 2002-03 avec Monaco et plus récemment par Angel Di Maria avec le PSG en 2015-16. Durant ses années à Barcelone, l'Argentin a déjà battu une fois ce total, avec 21 passes décisives en 2019-20, et l'a déjà fait deux fois égalé en 2010-11 et 2014-15. Preuve que c'est ce record qui semble le plus à la portée de l'intéressé. Reste désormais à être performant rapidement.