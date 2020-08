PSG : Quelle équipe contre Sochaux ?

Un dernier tour de chauffe avant le grand départ. C'est l'idée de ce PSG-Sochaux. Les joueurs du Paris Saint-Germain vont accumuler quelques minutes supplémentaires à une semaine de leur huitième de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta. Ce match amical contre le FC Sochaux-Montbéliard n'était initialement pas prévu, mais il a été rajouté au calendrier des Parisiens. Il ne sera pas totalement dénué d'enjeux. Collectivement, la bande a Tuchel a l'occasion de parfaire sa condition athlétique et de peaufiner un peu plus ses automatismes, notamment dans l'animation offensive.

Bernat de retour, la paire brésilienne Thiago Silva - Marquinhos ménagée

Quelques cas personnels pourraient concentrer les attentions, à commencer par celui de Juan Bernat. Très attendu, le latéral gauche espagnol n'a toujours pas rechaussé les crampons depuis la reprise du football. Débarrassé de ses problèmes physiques, il devrait être titulaire ce mercredi et retrouver des sensations. Mauro Icardi, lui, cherchera à retrouver une confiance quelque peu effritée lors des finales de coupes nationales. Thomas Tuchel devrait laisser certains joueurs au repos, parmi lesquels Marquinhos et Thiago Silva. Il pourra en revanche compter sur le retour de Colin Dagba, en plus de Juan Bernat.