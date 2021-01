PSG : Quelle compo avec Mauricio Pochettino ?

Trois jours après son premier entraînement à la tête du PSG, Mauricio Pochettino va devoir aligner son premier onze sur la pelouse de Saint-Etienne. Il y a donc fort à parier que dès l'officialisation de sa nomination à la tête du club de la capitale, l'Argentin réfléchissait déjà comment faire cohabiter ses stars pour gagner avec style. Lors de sa présentation, il a déjà évoqué ce qu'il rêve de mettre en place au Parc des Princes. « Notre objectif principal est de faire en sorte que tout le monde tire dans la même direction. Nous voulons mettre en place une mentalité, une philosophie de jeu, et que tout le monde y adhère. L'idée est que tout le monde doit vouloir gagner pour le club avant tout. Nous voulons être un club fort, avec une structure forte. »

"Il faut gagner bien sûr, mais avec la manière."

Plus que la victoire, le natif de Murphy a déjà annoncé qu'il voulait gagner avec style. « Paris est un des plus grands clubs du monde, et dans un club comme celui-là, seule la victoire ne compte pas. Il faut gagner bien sûr, mais avec la manière. Les joueurs sont quelques-uns des meilleurs ici, ce sont les acteurs principaux et ils doivent aimer ce qu'ils font sur le terrain, c'est un aspect très important. »

Un 4-2-3-1 séduisant mais trop offensif ?

Si les objectifs sont connus, il reste à définir la manière d'y parvenir et notamment le système de jeu qui sera employé. On le sait, l'ancien entraîneur de l'Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham veut un jeu intense, rythmé et offensif. Mais pour exporter sa philosophie en Ligue 1, il va peut-être devoir renoncer à son traditionnel 4-2-3-1. A Paris, si ce système est utilisé, c'est pour faire cohabiter les quatre fantastiques en attaque et on a vu que ça pouvait provoquer certains déséquilibres.

Les associer pourrait aussi remettre en cause la volonté de presser haut de Mauricio Pochettino. Il ne devrait donc opter pour son schéma préférentiel qu'en cas de besoin malgré le visage très séduisant de ce Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat - Danilo, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi. Et pour se réinventer, le quadragénaire a l'embarras du choix. Adepte du "désordre contrôlé" il pourrait demander à ses joueurs de passer d'un dispositif à un autre en cours de match pour mieux s'appuyer sur leurs forces et prendre le meilleur sur l'adversaire.

Le président Nasser Al-Khelaïfi présente le coach, Mauricio Pochettino, aux joueurs lors de la reprise au Centre Ooredoo. pic.twitter.com/mzQHaz5BE4

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2021





Et s'il optait pour un 3-5-2 ?



Sur une des photos récemment partagées sur les réseaux sociaux par le PSG, on pouvait voir Mauricio Pochettino en pleine causerie avec un 3-5-2 affiché sur un tableau. Et si c'était le système mis en place idéal pour tirer le meilleur des stars parisiennes ? Thomas Tuchel s'y est déjà essayé, notamment lors du match retour contre Basaksehir (5-1). Avec cette composition, l'activité des latéraux chère à Pochettino pourrait être très bien exploitée. L'entre-jeu parisien, densifié ces dernières années avec les arrivées d'Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Danilo ou Rafinha en plus de l'inusable Marco Verratti, pourrait dicter le rythme du match.

En attaque, Neymar et Kylian Mbappé pourraient être associés dans l'axe mais aussi pour épauler Mauro Icardi ou Moise Kean si le Brésilien est reculé dans un poste de milieu offensif. Ce dispositif serait très ambitieux mais intéressant à essayer. Quoi qu'il arrive, Mauricio Pochettino aura certainement besoin de temps pour trouver une formule magique qui s'est refusée à ses prédécesseurs.

