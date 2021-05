PSG : Quel avenir pour Moise Kean ?

Entré en jeu pour le dernier quart d’heure dimanche au Parc des Princes, lors de la facile victoire du PSG face à Reims (4-0), Moise Kean a inscrit à la 89e minute, d’un tir en pivot au point de penalty, son 13e but en Ligue 1, et son 17e de la saison toutes compétitions confondues (trois en Ligue des Champions et un en Coupe de France). Un excellent bilan chiffré pour celui qui a été titularisé à 22 reprises en championnat (pour quatre entrées en jeu), et est apparu neuf fois en C1 (quatre titularisations).



Même s’il a eu du mal à retrouver du rythme et a subi un gros coup de fatigue au début du printemps, quelques semaines après avoir contracté le Covid, le jeune attaquant italien (tout juste 21 ans) réalise la meilleure saison de sa carrière. Et il assure vouloir s’inscrire dans la durée à Paris. "Heureux d'avoir marqué lors du dernier match au Parc des Princes, j'espère vous voir la saison prochaine !", a-t-il ainsi écrit sur Instagram, accompagnant son message d’un émoji "doigts croisés" qui ne laisse pas de place au doute.

Ancelotti l'attend



Le club parisien semble aussi disposé à prolonger l’aventure avec le Piémontais, prêté par Everton jusqu’à la fin de saison. Mais les Toffees ne comptent pas lâcher si facilement un joueur acheté pour près de 30 millions d’euros à la Juventus il y a deux ans, même s’il avait déçu lors de son unique saison anglaise. De l’autre côté de la Manche, on évoque ainsi un prix de vente compris entre 40 et 50 millions d’euros, alors que le PSG doit notamment faire face à la concurrence de la Juve dans ce dossier.

"A moins qu’il n’y ait une demande du PSG, il va revenir"



Interrogé sur le futur de Kean mardi en conférence de presse, Carlo Ancelotti, ancien coach du PSG (2011-2013), s’est d’ailleurs montré ferme. "Je pense qu’il faut qu’on discute de sa situation. Il est prêté, et son prêt se termine le 30 juin. A moins qu’il n’y ait une demande du PSG, il va revenir", a ainsi déclaré l’entraîneur italien d’Everton. Le club parisien est prévenu, et il ne va pas falloir traîner…