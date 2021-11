Kylian Mbappé et Lionel Messi évoluent aujourd’hui dans le même club, à savoir le PSG. Ce n’était pas le cas avant cette saison, mais cela n’empêchait pas ces deux grands attaquants de se vouer une estime réciproque. Il leur arrivait même de se motiver mutuellement à distance. Dans le reportage qui sera diffusé vendredi sur RMC Sport, intitulé « Leo », un auteur d’un livre référence sur Messi, répondant au nom de Simon Kuper, a raconté comment l’international français parvenait à tirer le meilleur du génie argentin sans même le connaitre personnellement.

Les buts de Mbappé réveillaient Messi

« Il y avait une saison où Mbappé a marqué 36 fois. Il était en lice de devenir le meilleur buteur des championnats européens. Mbappé avait alors remarqué, pendant la saison, que quand il marquait 2 fois, Messi avait marqué 3 fois. Quand Mbappé marquait 3 fois, Messi, le même week-end, avait marqué 4 fois. Mbappé a alors demandé à son pote, Ousmane Dembélé : « Est-ce que Messi me regarde ? ». Et Dembélé a dit : « Bien sûr qu’il te regarde ». « Messi a toujours trouvé de la motivation dans la compétition avec les autres grands », a révélé le journaliste anglais. Cristiano Ronaldo n’est donc pas le seul grand footballeur à avoir provoqué Lionel Messi et fait en sorte qu’il repousse systématiquement ses limites. Mbappé, grâce à sa rentabilité avec Paris, peut aussi se vanter d’avoir réussi cette prouesse.