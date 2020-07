PSG : Quand la sieste d'Antero Henrique a coûté un transfert

La colère de Salihamidzic contre Henrique

La rumeur d'un possible transfert de Jérôme Boateng au PSG avait animé le mercato estival 2018. Annoncé avec insistance du côté de la capitale française, le défenseur central allemand du Bayern Munich était finalement resté en Allemagne et est toujours dans l'effectif du récent champion à l'âge de 31 ans. De son côté, le club parisien avait finalement recruté Thilo Kehrer en provenance de Schalke 04, lors de ce même été. Antero Henrique, alors directeur sportif du PSG, avait été critiqué à l'époque par Uli Hoeness, qui occupait la présidence du Bayern Munich. Dans les colonnes de Kicker, il avait vivement fustigé l'attitude du dirigeant :Selon les informations de Bild, l'ancien directeur sportif parisien aurait même eu un rôle très important dans le transfert avorté de Jérôme Boateng au PSG. Le média allemand indique en effet qu'Henrique avait fixé un rendez-vous avec son homologue bavarois, Hasan Salihamidzic, afin d'échanger sur le cas de Boateng.. Une anecdote qui ne va pas faire du bien à la réputation d'Antero Henrique du côté du Parc des Princes. Il avait rejoint le club en juin 2017 avant d'être remercié deux ans plus tard, en juin 2019.