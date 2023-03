PSG : Presnel Kimpembe remercie les ultras parisiens

Hier soir, le Paris Saint-Germain accueillait les Canaris du FC Nantes au Parc des Princes pour la 26ème journée de Ligue 1. Si les supporters présents en tribunes ont tenu à rendre hommage au légendaire Just Fontaine, décédé cette semaine, les ultras parisiens ont également profité de l'occasion pour apporter leur soutien à Presnel Kimpembe, dont la saison a connu un arrêt brutal. Lors du Classique face à l'OM, le défenseur du PSG était sorti en raison d'une blessure au tendon d'Achille. S'il s'est montré combatif quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux après une opération, les ultras parisiens ont affiché leur soutien au joueur avec une banderole dans les tribunes lors du match face à Nantes. "Un soldat revient toujours au combat. Presko on ne te lâchera pas" mentionne la banderole, en référence au message posté par Kimpembe quelques jours plus tôt.

Sur son compte Twitter, le défenseur a tenu à remercier les ultras pour leur soutien. "Merci pour votre soutien, ça me va droit au cœur" a posté Presnel Kimpembe, présent au Parc des Princes lors de la victoire des Parisiens face à Nantes (4-2). "Encore une preuve que les supporters parisiens sont les meilleurs. Je ne peux que vous remercier de me soutenir depuis le premier jour. Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible" a-t-il promis.