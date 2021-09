PSG : Pourquoi Messi a été remplacé ?

Lors de la 76ème minute du choc entre le PSG et l'OL, dimanche soir au Parc des Princes (2-1), Lionel Messi a été remplacé par Achraf Hakimi. Une scène rare tant le sextuple Ballon d'Or n'est pas un habitué du genre. Il n'a d'ailleurs pas daigné serrer la main de son entraîneur, Mauricio Pochettino. Si celui-ci a, en conférence de presse, avancé la thèse d'un choix propre, "Je pense que tout le monde sait qu'on a de très grands joueurs, on doit prendre des décisions, on doit faire des choix par rapport au groupe, par rapport au onze", la raison serait bien différente à en croire les informations de L'Equipe.

Dans un match très relevé, le @PSG_inside s’est imposé contre l’@OL , à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1 (2-1). Retour sur la victoire. #𝗣𝗦𝗚𝗢𝗟



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2021

Messi est resté aux soins ce lundi



Le média explique que Messi aurait été victime d'une béquille au-dessus d'un genou, le gauche. C'est ce genou qui avait été touché lors de la rencontre entre le Venezuela et l'Argentine dans l'optique des qualifications pour la Coupe du monde 2022 (1-3). Cela avait d'ailleurs occasionné l'expulsion du défenseur adverse alors que Messi avait pu terminer le match de façon miraculeuse. Selon la source, Pochettino avait également à l'esprit le calendrier dense qui attend le PSG lors des prochains jours, avec des oppositions contre Metz, mercredi, puis Montpellier (samedi) et Manchester City, mardi prochain pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Ce lundi, le natif de Rosario est apparu boitillant au Camp des Loges et a passé la totalité de la séance aux soins. L'Equipe précise qu'un point sera effectué quant à une possible reprise d'entraînement dès mardi.



Pochettino dégonfle la polémique autour de la sortie de Messi :