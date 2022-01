PSG : Pour Ramos, "tous les joueurs veulent venir" au club

Après 16 ans passés sous les couleurs du Real Madrid, Sergio Ramos a changé d'air l'été dernier en rejoignant la Ligue 1 et le PSG. Titulaire et buteur face à Reims dimanche dernier (4-0), le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions semble sur le point de lancer sa saison, en étant débarrassé des pépins physiques. Dans une vidéo promotionnelle du PSG pour son sponsor Qatar Airways, baptisée "Mon voyage à Paris", le natif de Camas a confié certains de ses sentiments, avouant de pas avoir de regrets quant à son choix de venir garnir l'effectif du club de la capitale.

"C'est l'équipe à battre pour le projet, pour tous les joueurs qui sont venus"

"J’avais déjà eu des contacts avec Messi, avec Navas, on en avait déjà parlé avant. J’ai parlé avec Neymar aussi et d’autres joueurs. L’accueil a été extraordinaire et donc l’adaptation est plus facile. Ça a été excitant, émouvant, compliqué aussi parce qu’il y a eu de nombreuses années à Madrid", a indiqué le défenseur central âgé de 35 ans. Celui qui a effectué ses débuts en Ligue 1 le 28 novembre dernier face à l'AS Saint-Étienne (1-3) a mis en exergue l'attractivité présente autour de la formation qui figure en tête de Ligue 1. "C’est un projet sportif unique, j’ai beaucoup profité en famille, avec mon frère dans les premiers jours. Il nous fallait du temps pour nous adapter, notamment au niveau scolaire et dans la recherche d’une nouvelle maison. Et puis je suis optimiste et j’aime les défis."

3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal...🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u

— Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

Alors que le PSG affrontera le Real Madrid en 8èmes de finales de la Ligue des Champions (15 février au Parc des Princes, 9 mars au Santiago Bernabeu), l'ancien capitaine du club merengue a souligné l'ambition très importante de l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino. "C’est une grande équipe, elle n’a pas beaucoup d’années d’histoire, mais elle a un projet unique et tous les joueurs veulent aujourd’hui venir au PSG. C’est l’équipe à battre pour le projet, pour tous les joueurs qui sont venus", a analysé Ramos, avant de continuer : "Maintenant, il faut le prouver sur le terrain, on est dans une bonne dynamique et on aspire à gagner tous les titres. J’ai toujours la même ambition et je veux continuer à gagner."

Dans cet exercice 2021-2022, Ramos totalise cinq apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG. Si l'option d'un système tactique à trois défenseurs (Marquinhos, Kimpembe, Ramos) est possible, il se pourrait que l'Espagnol se retrouve en concurrence avec Kimpembe afin d'évoluer dans l'axe au côté du capitaine du PSG. "Je suis content pour lui. C’est important pour lui de finir un match. En plus, avec son but, il a validé tout ça. On lui a demandé et il a dit qu’il pouvait finir. On va encore travailler sa forme physique. Qui de Kimpembe ou de Ramos sera aligné contre le Real ? Le plus important c’est que tous les joueurs soient disponibles au maximum pour avoir le choix", a expliqué le technicien argentin suite au succès face à Reims au micro de Prime Video.