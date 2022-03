PSG : Pour Pochettino, Nice peut aider à préparer le Real

"La meilleure manière de préparer le Real, c'est de faire un match de qualité demain"



🗣️💬

À la veille de #OGCNPSG, Mauricio Pochettino a répondu aux questions de #PSGtv et des médias. Extraits.



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 4, 2022

Le PSG devra afficher son meilleur niveau face à Nice afin de bien préparer l'opposition face au Real Madrid. Ce vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas douté de la valeur des Aiglons de Christophe Galtier, invaincus contre le club de la capitale cette saison (0-0 lors du match aller et en 8ème de finale de la Coupe de France). "Nice va nous mettre en difficulté, c’est certain. Ils sont troisièmes au classement. Ça peut nous aider, oui., a estimé le technicien argentin.Avant le 8ème de finale retour de la Ligue des Champions prévu mercredi soir au Bernabeu, l'entraîneur du leader de Ligue 1 a exigé une concentration totale à ses joueurs. Pour rappel, Paris évoluera sans Kylian Mbappé face à Nice - l'attaquant étant suspendu. "Demain, on doit avoir un rendement qui nous permet d’obtenir une victoire, à 100 %, dans les meilleures conditions. Le match du Real Madrid ne pourra pas être une excuse si on n’est pas à 100 % samedi soir", a prévenu Pochettino, qui a également affirmé que la concentration devrait être importante : "Il y a une motivation de gagner ces matchs.C'est une nouvelle fois sans Sergio Ramos que Paris jouera. Le communiqué médical du jour a indiqué que le défenseur central, absent depuis le 23 janvier dernier, a repris "la course et fait des exercices individuels sur le terrain depuis 48 heures". Pochettino a néanmoins valorisé son impact : "Il peut transmettre de l’expérience, des bons conseils à ses coéquipiers en vue de ce match. Il est resté 17 ans dans ce club (le Real Madrid, ndlr).