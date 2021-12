PSG : Pour Mbappé, la Ligue 1 est "plus agréable à regarder" cette saison

Le jeu est plus présent en Ligue 1 cette saison selon Mbappé



Kylian Mbappé répond présent, cette saison encore sous le maillot du PSG. Auteur d'un doublé lors de sa dernière sortie, mardi soir en Ligue des Champions face à Bruges (4-1), le natif de Bondy se montre également décisif en Ligue 1, avec notamment 7 buts inscrits en 16 rencontres. Leader avec 11 points d'avance sur Rennes, la formation de Mauricio Pochettino a su à de nombreuses reprises prendre des points dans les derniers instants des matchs, face à Metz (1-2), Angers (2-1) ou encore Nantes (3-1). Une capacité qui démontre, aux yeux de l'attaquant, une force de caractère certaine comme il l'a confié au micro de PSG TV : "La Ligue 1, Mbappé connaît plutôt très bien depuis ses débuts sous le maillot de l'AS Monaco en 2015. Il a jugé le Championnat de France en nette progression cette saison au niveau du jeu proposé de façon générale, marqué par la dimension physique présente chaque week-end. "Il y a une intensité dingue, les joueurs sont vraiment prêts à mettre le contact, à mettre des coups, ce n'est pas facile., a observé l'attaquant, estimant que les nouveaux éléments arrivés du côté du Parc des Princes cet été avaient besoin d'un temps d'adaptation afin de s'intégrer au mieux.Invaincu à domicile cette saison en Ligue 1, avec un bilan de 7 victoires et 1 nul (contre Nice, ndlr), le PSG sera opposé à l'AS Monaco, dimanche au Parc des Princes à l'occasion de la 18ème journée (20h45). Un opposant qui traverse une bonne période toutes compétitions confondues (invaincu depuis 8 matchs) et qui aura forcément une valeur particulière en tant qu'ancienne équipe du prodige, entre 2015 et 2018. "Déjà, c'est une grande affiche. Un grand rendez-vous de notre championnat. Et puis c’est une grande équipe, qui sait jouer des grands matchs. Après, bien sûr, pour moi, c'est particulier., a prévenu Mbappé, qui fera son maximum afin de mener le club de la capitale vers la victoire.