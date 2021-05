Kylian Mbappé fait actuellement les beaux jours du Paris SG. Mais avant de rallier la capitale, il se distinguait sous le maillot de l’AS Monaco, son club formateur. En Principauté, le prodige de Bondy a connu une ascension fulgurante jusqu’à devenir un joueur valant 140M€. C’est Leonardo Jardim qui l’avait lancé dans le grand bain en février 2016 et alors qu’il n’avait que 17 ans et 62 jours. Les chemins des deux hommes se sont séparés en 2017 mais le technicien portugais a continué à suivre son ancien protégé depuis.

« Mbappé n’a pas atteint sa maturité totale »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le coach lusitanien a porté un regard sur l’évolution de Mbappé ces dernières années. Et pour lui, celle-ci n’est pas aussi impressionnante que certains veulent le faire croire. « S’il est au niveau auquel je l’imaginais ? Cette saison ? Je ne sais pas. Sincèrement, je trouve que ses six meilleurs mois sont ceux de Monaco. Je pense qu’il va encore progresser », a-t-il déclaré.



Au regard du potentiel qu’il a décelé chez lui, Jardim attend plus de Mbappé. Toutefois, il assure n’avait rien à reprocher à l’international français en terme d’investissement ou sur le plan technique. « Ce n’est pas qu’il lui manque quelque chose, c’est le cheminement naturel de la vie, a-t-il relevé. Entre 23 et 29 ans, un joueur atteint sa maturité totale. Laissons-le arriver au sommet de sa performance sportive ». La star parisienne n’a donc pas encore atteint son niveau optimal. Reste à savoir sous quel maillot il pourra le faire à l’avenir.