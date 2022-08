PSG : Pour Halilhodzic, l'effectif est "largement le meilleur du monde"

"Messi, c'est une école du football"

Une équipe. C'est l'image que renvoie le PSG depuis l'entame de l'exercice 2022-2023 sous la direction de Christophe Galtier. La prestation réalisée à Lille dimanche soir en clôture de la 3ème journée de Ligue 1 (1-7) a été une preuve de plus du collectif déjà bien huilé. Même si des axes d'amélioration existent, notamment le "replacement défensif en bloc" aux yeux de Vahid Halilhodzic, l'ancien entraîneur du club nordiste, qui a été sondé par L'Equipe. Valorisant le désir collectif des champions de France en titre, avec le pressing exercé haut, le technicien a également apprécié le rôle de Lionel Messi en tant que numéro 10.Véritablement arrivé au sein du PSG cette saison après avoir effectué une préparation complète, le septuple Ballon d'Or a vraisemblablement digéré son départ du FC Barcelone et a surtout su se mettre à disposition de ses partenaires, sans oublier de faire la différence en marquant lors de la 27ème minute d'une passe au filet dont il a le secret.Dans cette position, il est davantage dans cette réflexion d'aider Neymar et Mbappé que de marquer et de penser au Ballon d'Or", a valorisé Halilhodzic.Pour ce dernier, il n'y a pas de doute, le PSG possède la dimension nécessaire afin de triompher en Ligue des Champions. "L'effectif est largement le meilleur du monde", a analysé l'ancien sélectionneur du Maroc, qui a indiqué que Christophe Galtier devra rassembler les joueurs dans un projet commun qui ne fera pas la part belle aux égos., a-t-il affirmé. Paris aura un premier aperçu du chemin à parcourir dès ce jeudi avec le tirage de la phase de groupes de la reine des compétitions européennes, prévu à Istanbul (18 heures).