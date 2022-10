PSG : Pour Galtier, Hugo Ekitike est fautif !

Christophe Galtier était en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match du PSG face à Troyes (à 17h, samedi). Lors de ce rendez-vous avec les médias, il a été interrogé sur sa recrue estivale Hugo Ekitiké. Ce dernier ne joue que très peu depuis son arrivée au club. L’entraineur parisien a laissé entendre que les torts sont partagés. "J'ai eu une longue discussion avec lui la semaine dernière. Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité mais lui aussi, a-t-il déclaré. On a fait très attention à lui sur un plan physique car il est arrivé tard pour la préparation. Avec notre trio offensif, cela demande beaucoup d'investissement, de résilience, de ne rien lâcher. Dès qu'on joue à la place de l'un des trois devant, il y a une comparaison. Ce sont des joueurs de classe mondiale."

Galtier veut un Ekitiké plus investi à l’entrainement

« Galette » a ensuite conseillé à l’ancien rémois d’être plus investi à l’entrainement afin de l’amener à revoir sa hiérarchie en attaque. "Je lui avais demandé de se rapprocher dans le jeu, d'avoir une connexion avec nos milieux et nos joueurs offensifs. Il a été déçu parfois de ne pas commencer certains matchs, j'en ai parlé avec lui et donné les raisons de mes choix. C'est un joueur talentueux, qui doit compenser son manque de temps de jeu à l'entraînement, en mettant plus de rythme et d'intensité." Recruté pour un montant de 28M€, Ekitiké n’a joué qu’une seule fois comme titulaire. Et son temps de jeu global n’est que le 19e de tout l’effectif avec 160 minutes misérables minutes disputées (9 rencontres). Il reste par ailleurs toujours à la recherche de son premier but avec les champions de France.