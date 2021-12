PSG : Pochettino veut bien terminer l'année à Lorient

"Il faudra rentrer à Paris avec les 3 points"



Pochettino est optimiste pour le futur

Leader de Ligue 1 avec 13 points d'avance sur l'OM, le club francilien va terminer l'année 2021 par un déplacement sur la pelouse de Lorient, mercredi soir pour le compte de la 19ème journée du Championnat de France (21 heures). Pour cette rencontre, Paris devra composer sans certains éléments, notamment sans Kylian Mbappé et Marco Verratti, suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Blessé à Saint-Étienne le 28 novembre dernier, Neymar reprendra en théorie l'entraînement "dans 4 à 5 semaines" selon le point médical publié ce mardi. Après la trêve hivernale, sont prévus les retours de Colin Dagba, Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Juan Bernat.Il faudra rentrer à Paris avec les 3 points pour ensuite passer de bonnes fêtes", a confié Pochettino, en conférence de presse, précisant que le retour de l'équipe était prévu pour le 1 janvier prochain, dans l'optique de préparer au mieux le déplacement à Vannes, en 16èmes de finales de la Coupe de France (le lundi 3 janvier).Invité à dresser le bilan de l'année 2021 à la tête du PSG, Pochettino s'est montré positif dans l'ensemble, alors que son équipe, en tête de Ligue 1, est qualifiée pour les 8èmes de finales de la Ligue des Champions et défiera le Real Madrid dans la reine des compétitions européennes (mardi 15 février pour le match aller, mercredi 9 mars pour le retour, ndlr). "Demain, à Lorient, nous jouerons notre 61ème match de l’année. Mon adaptation et celle de mon staff s’est bien passée. Lors des 6 premiers mois, j'ai encore plus découvert le club. Je me suis complètement imprégné du projet. Maintenant, nous sommes plus dans la construction., a-t-il assuré.