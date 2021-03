PSG : Pochettino, un champ d’action limité

Cela fait un peu plus de deux mois que Mauricio Pochettino s’est installé sur le banc du PSG. Si sur le terrain, tout n’est pas encore parfait, avec notamment quelques accrocs essuyés par son équipe, en dehors le coach argentin présente un bilan parfait. Il est notamment irréprochable dans sa communication et dans les déclarations qu’il peut faire aux médias.

Pochettino ne veut pas contrarier Leonardo

Le coach argentin n’a pas commis d’impair de ce côté-là et c’est parce qu’il s’attèle soigneusement à ne pas outrepasser son rôle. Selon L’Equipe, il ne veut pas tomber dans le même piège que Thomas Tuchel en froissant la hiérarchie. « Mauricio est encore en phase d’adaptation. Il apprend encore quels sujets il peut aborder et quels sujets sont peut-être plus « réservés » à Leonardo. Il ne veut pas commettre d’erreurs, donc il est très vigilant », a indiqué une source interne au média en question.

Pour l’instant, Pochettino marche donc sur les œufs, mais en faisant tout pour ne pas dévier de sa ligne directrice et être bien compris dans ses déclarations. Et c’est pourquoi il s’exprime pour l’instant uniquement en espagnol et en anglais, alors qu’il peut le faire en français. Guillem Balague, le journaliste espagnol qui le suit depuis 20 ans a indiqué qu’à : « Paris, les médias ont pour l’instant la version « Southampton » de Pochettino. Ce qui limite forcément l’impact de son discours ». « Tant qu’il y a un intermédiaire entre Pochettino et toi, il ne se livre jamais complètement », a-t-il ajouté. En somme, c’est un « Poch » extrêmement prudent qu’il nous a été donné à voir à Paris pour l’instant à Paris. Mais il y a de bonnes chances qu’il prenne bientôt confiance et change son fusil d’épaule, comme il l’avait fait en Angleterre.