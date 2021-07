PSG : Pochettino ne voit pas de "revanche" contre Lille

Ce vendredi, Mauricio Pochettino, n'a pas voulu mettre trop d'huile sur le feu. Alors que le PSG est apparu dans une forme correcte lors de sa préparation - trois victoires, deux nuls en cinq rencontres - il a été questionné sur une possible revanche face à Lille, qui sera l'adversaire du club de la capitale dimanche à Tel-Aviv dans l'optique du Trophée des champions (20 heures). "Ce n'est pas une revanche contre Lille, c'est une revanche contre nous-mêmes. Ne pas avoir gagné le titre, et ne pas avoir dépassé les demi-finales contre Manchester City (en Ligue des Champions, ndlr), ce sont des goûts amers qui nous restent. Et on va tout faire pour changer cette situation. On sait qu'on n'a pas tout l'effectif et les atouts pour ce match là, mais il n'y a pas d'excuse", a-t-il affirmé. Pour la rencontre, il n'est pas certain de voir certains joueurs sur le terrain et les décisions seront prises au dernier moment à propos de Kylian Mbappé ou Georginio Wijnaldum, qui ont repris l'entraînement il y a quelques jours.

"Je ne peux pas voir une autre équipe que le PSG favorite" Entre le LOSC, champion de France de Ligue 1 la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier et qui doit désormais évoluer sous la direction de Jocelyn Gourvennec, et le PSG ; vainqueur de la Coupe de France la saison passée, Pochettino ne peut considérer qu'un seul favori. "En tant qu'entraîneur du PSG, je ne peux pas voir une autre équipe que le PSG favorite. On va débuter la compétition dimanche, avec un trophée en jeu. C’est très important pour l’équipe", a-t-il expliqué.