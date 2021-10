PSG - Pochettino : "Messi peut jouer à n'importe quelle position"

La position de Messi n'est pas un problème, le niveau de Neymar non plus



Ce jeudi, Lionel Messi s'est entraîné de façon individuelle lors de l'entraînement de veille de match alors que le PSG recevra Lille, vendredi soir au Parc des Princes pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1 (21 heures). Si le forfait de Kylian Mbappé qui, "poursuit son traitement pour son infection ORL" est acté et que le natif de Bondy reprendra l'entraînement en début de semaine prochaine d'après le communiqué médical du PSG, Messi est lui incertain pour la rencontre. "Aujourd'hui (jeudi). Le PSG sera de façon certaine assez diminué pour cette opposition face aux champions de France car, en plus de Mbappé, Marco Verratti (hanche gauche), Sergio Ramos, Leandro Paredes (en reprise) et Achraf Hakimi (suspendu) seront absents.Autre sujet évoqué par le technicien argentin, la position de Lionel Messi sur le terrain. Auteur de 3 buts depuis l'entame de son aventure avec le club de capitale, le sextuple Ballon d'Or est muet en Ligue 1, car il a marqué l'intégralité de ses réalisations en Ligue des Champions. Si il est positionné à droite de façon presque permanente, son rendement interroge mais selon son entraîneur, il n'est pas utilisé à contre-emploi. "Au niveau de l'animation offensive, on donne énormément de liberté aux joueurs pour qu'ils puissent exprimer leur créativité. Ils ont différentes possibilités., a clamé Pochettino à propos du natif de Rosario.Toujours très prompt à prendre la défense de son groupe lors de ses divers passages face à la presse, il a également donné son point de vue sur une possible régression du niveau de jeu de Neymar. Pour lui, le Brésilien demeure encore un élément de top niveau mondial. "Notre envie est de donner à 'Ney' les meilleurs outils pour que ses performances s'améliorent de jour en jour.On sait qu'on peut faire beaucoup mieux au niveau collectif. L'idée est de tendre dans cette direction. On est premiers au classement et dans notre groupe de Ligue des Champions mais on sait qu'on doit faire mieux", a jugé l'entraîneur du PSG, qui a également précisé au sujet de Neymar qu'il "peut être titulaire de la même façon ou être sur le banc, comme les autres".