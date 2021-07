PSG - Pochettino : " Le Paris Saint-Germain mérite des joueurs de haut niveau"

Le PSG veut se donner les moyens de rebondir. La saison passée, le club francilien a cédé son titre de champion de France à Lille et n'a pu atteindre "que" les demi-finales de la Ligue des Champions, éliminé alors par Manchester City dans la reine des compétitions de clubs. Avant le début officiel de la nouvelle saison, prévu le 1er août prochain à l'occasion du Trophée des Champions contre le LOSC, Paris s'est renforcé avec les arrivées notables de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma.



Les mentalités de Wijnaldum, Hakimi et Ramos valorisées

Des recrutements prévus, semble-t-il, depuis un moment à en croire les paroles de Mauricio Pochettino au micro de PSG TV, ce lundi.Nous voulions prendre des décisions communes et, dans ces décisions communes, nous essayons de faire les meilleurs choix pour notre club, pour nos supporters et pour les gens qui travaillent au club, afin de coller aux objectifs fixés pour cette saison. Un club comme le Paris Saint-Germain mérite des joueurs de haut niveau", a expliqué le technicien argentin, estimant que les recrues avaient les qualités afin d'évoluer sur la pelouse du Parc des Princes.Voulant que ces joueurs de haut niveau puissent parvenir à aider le PSG à "viser les sommets", le natif de Murphy a développé son désir, articulé autour du fait que l'équipe ne laisse que très peu d'options à ses opposants en se montrant engagée dans la récupération du ballon, principalement.d'avoir trois joueurs qui apportent ce genre d’idées dans nos rangs."Par ailleurs, il serait vain de s'attendre à une possible révolution sur le plan tactique, malgré les profils à la disposition de Pochettino. "Je ne suis pas un grand fan des révolutions. Je pense que ce que nous recherchons en premier, c’est la capacité des joueurs à avoir cette connexion sur le terrain, quel que soit le style de jeu que nous adoptons. Mais nous devons être clairs sur le fait que la mentalité, l’envie d'attaquer et d’avoir le contrôle des matches, sera toujours l'objectif numéro un au Paris Saint-Germain", a-t-il indiqué.